Prestazione di spessore e marcia di avvicinamento ai campionati europei di cross intrapresa nel miglior modo possibile. Torna a far bene anche nel settore campestre Pasquale Selvarolo, autentico protagonista del Cross Val Musone di Osimo.

L’atleta andriese, dell’Atletica Casone Noceto, si piazza al secondo posto con soli sei secondi di ritardo dal vincitore Giuseppe Garretana, con il tempo di 29′ e 54″ secondi.

Un cronometro di livello in vista dei prossimi impegni e soprattutto in ottica convocazione per i campionati europei di Cross in programma il prossimo 12 dicembre a Dublino. E Selvarolo, ha fatto intendere sui social, che non vuole assolutamente mancare alla massima rassegna continentale in terra irlandese.