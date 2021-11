E’ tutta da comprendere la dinamica che ha portato un pezzo di guard rail a staccarsi, al di sopra di una parete del cosiddetto “canalone” nei pressi del cimitero comunale di Andria, prima di colpire due operai che stavano lavorando al di sotto per la messa in sicurezza delle sponde. Entrambi feriti lievemente sono stati trasportati al Pronto Soccorso del “Bonomo” per accertamenti grazie al rapido intervento sul posto di una equipe sanitaria del 118 di Andria. L’incidente è accaduto attorno alle 13.

A volerci veder chiaro, però, c’è la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per comprendere come sia stato possibile che quel pezzo di guard rail sia precipitato sotto durante i lavori di sistemazione delle pareti su cui erano impegnati i due operai. Sul posto anche la Polizia Scientifica ed i tecnici dello Spesal.

I lavori nel canale rientrano in un più ampio quadro di interventi per consolidare le pareti ed i ponti. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente sul lavoro in queste ultime settimane nel territorio del nord barese fortunatamente meno grave dei precedenti.