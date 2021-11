Un’altra domenica all’insegna dell’amore per l’ambiente e per la propria città. L’associazione “3Place” è tornata nuovamente in campo assieme ad altri 14 componenti quasi tutti al di sotto dei 30 anni per ripulire dai centinaia di rifiuti la zona Pip.

L’iniziativa, organizzata con Bottega Filomondo , Caritas diocesana di Andria , Cooperativa Sociale S. Agostino , ha permesso di ripulire 400 metri di strada dopo oltre un’ora e mezza di cleanup. «Abbiamo trovato tanti rifiuti “bizzarri” tra i quali scarpe ginniche, un vecchio cellulare Nokia, pneumatici, una tanica piena di vino e molte mascherine – scrivono dall’associazione. Consegnati i rifiuti ci siamo recati in bottega e abbiamo degustato qualche prodotto del commercio equo e del Forno di comunità S. Agostino. Il momento di condivisione vissuto ha fatto emergere belle testimonianze e belle riflessioni circa i valori condivisi tra le diverse realtà: sostenibilità, diritti umani e senso civico. Vedere i giovani adoperarsi con così tanto entusiasmo ed energia non può che darci una iniezione di speranza verso una direzione di piena consapevolezza e responsabilità nei confronti della salvaguardia del nostro unico e solo Pianeta. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e anche la Sangalli per il ritiro rifiuti e il Comune di Andria per aver coordinato tale ritiro».