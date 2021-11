E’ il gol di Gaeta ad inizio ripresa a staccare il biglietto da tre punti in trasferta per la Fidelis che si scrolla di dosso l’ultimo posto in classifica. Gara di sostanza e di buona personalità sul difficile campo di Pagani per i biancazzurri al cospetto di una squadra che in casa aveva già conquistato cinque successi nelle sette gare precedentemente giocate al “Torre” costruendo praticamente tutti i punti sin qui conquistati in classifica. Le notizie positive per Ginestra, che rinuncia per infortunio ad Alcibiade, Benvenga e Bordin oltre allo squalificato Di Piazza, arrivano dalla profondità della rosa: in campo titolari ci finiscono Gaeta, Bonavolontà e Nunzella a centrocampo per una mini rivoluzione nella zona nevralgica del gioco. Spazio a Casoli sulla fascia destra ed a Bubas-Alberti in avanti. Stesso modulo di contro per Grassadonia, ex Fidelis, che recupera Schiavi e Piovaccari ma entrambi partono dalla panchina. Tissone a dettar le trame di gioco in mezzo al campo con Iannone e Guadagni in avanti.

Parte decisamente meglio la Fidelis che prende subito il pallino del gioco e costruisce con Bubas la prima occasione del match anche se il suo tiro è alto dopo uno scambio con Alberti. Molto più pericoloso è Casoli all’alba dei primi dieci minuti di gioco quando sfonda da destra e dalla linea di fondo effettua un tiro cross che Baiocco prima non controlla ma è bravo a salvare in seconda battuta prima che la palla entri in porta. Azione simile ma sull’altro fronte con Firenze bravo ad arrivare sul fondo anche se il suo tiro finisce direttamente fuori. La squadra di Ginestra continua a tenere il pallino di gioco e ci prova anche Venturini, uno dei più positivi durante il match, che avanza palla al piede ma il suo tiro dal limite viene deviato in corner. Anche il tiro di Nunzella finisce sul fondo. La spinta ospite si esaurisce ed esce alla distanza la Paganese con il solito Firenze il cui calcio di punizione viene deviato da Bonavolontà in corner. Sempre il numero 8 di casa prova il gol della domenica con una rovesciata che termina lontano dalla porta di Dini. Nel finale però è la Fidelis a trovare le occasioni più ghiotte: Gaeta assiste Bubas, bravo a smarcarsi meno bravo a concludere su Baiocco in disperata uscita. Allo scadere è Casoli, invece, a toccare di testa con Firenze a salvare tutto sulla linea.

Nella ripresa stessi 22 in campo ma a salire d’intensità sono i biancazzurri ospiti con il furetto numero 24 Gaeta a fare le prove generali del gol dopo neanche due giri di lancette. La sua conclusione è sul fondo. Ma un solo minuto dopo arriva il vantaggio Fidelis: è bravissimo Nunzella a sinistra a saltare due uomini ed appena in area a servire proprio Gaeta freddissimo sotto rete a siglare il più classico dei gol dell’ex. Primo gol in maglia biancazzurra per il classe 1999 autore di una prestazione di grande sostanza durante l’arco dell’intero match. La replica della Paganese arriva con un tiro altissimo di Bianchi che non impensierisce Dini. Ma è sempre Fidelis a rendersi pericolosa: ci pensa prima Sabatino che sfiora la punizione battuta da Nunzella, palla sul fondo. E’ Alberti, invece, ad entrare bene da sinistra ma il suo tiro cross è respinto con i pugni da un attento Baiocco. Tanti cambi sulle due panchine e si rivede in campo, per i padroni di casa, anche Piovaccari. E’ lui l’ispiratore della manovra che mette in condizione Cretella di calciare di destro in area, attento Dini. Ci prova ancora la Paganese nei minuti finali con il cross di Sussi per Vitiello che colpisce il pallone da ottima posizione ma Casoli fa muro con il petto. Ultima opportunità della Fidelis, in pieno recupero, grazie ad Alberti che serve dentro Tulli bravo a vincere un rimpallo con Baiocco, palla di poco sul fondo. Finisce uno a zero per la squadra di Ginestra che colleziona la terza vittoria in campionato, mantiene la porta inviolata e si rimette nel gruppone di squadre che lottano per la salvezza lasciando un po’ più giù la Vibonese. Domenica prossima al “Degli Ulivi” il super derby contro la capolista Bari.