Con il completamento del Circuito Tormenta, il circuito amatoriale di League of Legends in Italia, si sono definite le quattro squadre che l’anno prossimo militeranno ai Proving Grounds, la lega cadetta di PG Nationals.

Tra queste ci sono anche gli Angry Bats, la squadra di eSport di Andria. Gli Angry Bats sono nati l’anno scorso, con l’intento di gradualmente affermarsi nella scena videoludica competitiva italiana. Questo è il primo traguardo, che sancisce l’ingresso del team andriese tra le migliori 16 squadre in Italia.

Questa qualificazione è frutto di un lungo lavoro iniziato nei primi mesi del 2021. I ragazzi del team, infatti, hanno dovuto affrontare una lunga serie di tornei importanti per stabilire la classifica generale del Circuito Tormenta, nella quale si sono piazzati al terzo posto.

Ma è con i playoff svolti la settimana scorsa che si sono aggiudicati la qualificazione in serie B, fermandosi solo in semifinale. Rimane solo un po’ di amarezza per non essere riusciti ad andare a giocare la finale live alla Milan Games Week.

«E’ un traguardo molto importante per noi – afferma Michele Fortunato, il presidente degli Angry Bats – ho fondato l’associazione sportiva l’anno scorso, un po’ per curiosità per il mondo dei videogiochi competitivi, ma sempre mosso dai valori dello sport tradizionale. Quello che ho trovato è un contesto molto complesso, sommerso ed incompreso, fatto da giovani appassionati e vogliosi di dimostrare il loro valore. Spesso i videogiochi vengono visti un’attività che sottrae tempo alla vita reale. Molte volte è così, ma quello che vogliamo trasmettere con gli Angry Bats è che, se i ragazzi vengono seguiti da persone competenti, gli eSports possono avere la stessa valenza degli sport tradizionali dal punto di vista educativo e di crescita».

Per l’inizio del campionato bisognerà aspettare qualche settimana. Non si hanno ancora date ufficiali, ma la prima giornata si terrà intorno a metà gennaio.