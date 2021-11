Torna puntuale anche quest’anno l’appuntamento con Dentalevante, l’evento congressuale organizzato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Bari-Bat. La XXVI edizione si svolgerà il prossimo 12 e 13 novembre al The Nicolaus Hotel di Bari. La nuova edizione torna finalmente in presenza per offrire a tutto il mondo odontoiatrico uno strumento di educazione, formazione e sviluppo. Un’edizione in cui ricorre il 18° Memorial Giuseppe Sfregola, odontoiatra di Barletta scomparso prematuramente, che i colleghi si onorano di ricordare ogni anno, con il consenso della famiglia.

«Partendo dall’obiettivo di fornire conoscenze e aggiornamenti nelle varie discipline scientifiche e organizzative – spiega il presidente ANDI Bari Bat, dott. Fabio De Pascalis – nell’edizione di quest’anno avvertiamo la necessità di individuare il percorso che porta il paziente al benessere nella propria vita di relazione. Avvertiamo ancora più forte, dopo l’emergenza pandemica che è tutt’ora in corso, l’esigenza di avvicinare la nostra professione alla gente».

Dentalevante è un’occasione di incontro delle professionalità di settore, tra le più diverse, in un contesto che coinvolge tutti in una pluralità di interventi e di soluzioni. Tanti i relatori e gli esperti che parteciperanno al dibattito nelle sessioni mattutine e pomeridiane di domani 12 e sabato 13 novembre.

«Ma tra gli obiettivi che questa convention si propone – precisa il presidente – c’è anche quello di trasmettere le conoscenze e le competenze per consentire di accrescere, insieme alle proprie capacità la volontà di impegnarsi per implementare il lavoro in team, la solidarietà, la tolleranza ed il rispetto per la persona».

Novità di questa edizione è il contest “Disegna la Mascotte del Dentalevante” che ha coinvolto le scuole medie pugliesi (ben 75 scuole della provincia hanno aderito), mettendo in palio un buono spesa in libri di euro 500 per la scuola dello/a studente/ssa vincitore/trice. Premio che sarà consegnato nella giornata di sabato 13 novembre. «La mascotte – aggiunge il dott. De Pascalis – sarà una preziosa guida per i bambini e le nuove generazioni alla scoperta di tutte le azioni necessarie a prevenire e preservare la salute della bocca e il sorriso. La mascotte del Dentalevante sarà annunciata ufficialmente il giorno 13 novembre 2021 nella sessione conclusiva del Congresso.