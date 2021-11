Ore 10.40 locali, 8.40 in Italia, del 12 novembre 2003, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti alla base italiana dei Carabinieri a Nāṣiriya. Bilancio drammatico: 28 morti tra cui 19 italiani, tra Carabinieri, militari e civili e 9 iracheni.

Sono passati 18 anni da quel maledetto giorno e Riccardo Saccotelli, ex Carabiniere andriese, era proprio in quella base quella mattina dove ha rischiato di morire e riportato ferite che ancora oggi segnano la sua vita.

Da diverso tempo Riccardo porta avanti una battaglia legale per il risarcimento dei danni, ma i suoi sentimenti restano immutati: sofferenza, dolore e soprattutto solitudine, lo Stato in questi 18 anni non è mai intervenuto e mai mostrato vicinanza istituzionale.

«Ricordare, ancora, dopo 18 anni è diventato uno sterile esercizio di inutile retorica di chi davvero non ha altro di più importante da fare – ci scrive Riccardo. Il mio pensiero oggi va a chi ha il coraggio di dimenticare, di lasciar andare, di lasciar perdere. Il tempo che della storia è figlio insegna che le cose già sepolte e dimenticate riaffiorano inevitabilmente – o come dice Didi Huberman – più pericolosamente nelle società contemporanee. Viviamo in una società frenetica, spudorata, senza dignità-perdono-vergogna. Non ha senso oggi ricordare nè chi, nè cosa, nè perché! Non ha senso far testimoniare i testimoni. Abbiamo in questo paese la politica più “corrotta” al mondo capace di testimoniare l’inverosimile e il surreale. Del resto, vuoi che non ci sia qualcuno ansimante che abbia qualcosa di più interessante da dire su bandiere, patrie, ricordo, memoria, sangue arena e blablabla in cambio di un like su Facebook, un selfie o una candidatura in parlamento? Occorre lasciare i freni e lasciarsi andare alla dimenticanza. Occorre adeguarsi ai tempi. Chi ricorda è ormai fuori dal mondo. È medievale. Non siamo forse lo stato in cui il fascismo è morto e la mafia non esiste? Auguro un buon anniversario a chi si unirà con me nel non-ricordo e nella non-responsabilità!».