«Facciamo appello a tutti i parlamentari, politici e sindaci della BAT e del nostro territorio

affinché intervengano sui membri del Governo per scongiurare l’esclusione delle O.N.L.U.S. e delle cooperative dalla proroga del superbonus, così come risulterebbe dalle bozze in

circolazione che si fanno sempre più chiare e non vedrebbero incluse questi amati enti al

servizio dei più fragili. Mettere fuori le O.N.L.U.S. dalla proroga significherebbe un grave impoverimento di tutto il settore no profit, dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Comprendere le disposizioni del governo circa i superbonus e tutti i bonus ha comportato un notevole tempo di approfondimento per conoscere, e per non sbagliare, le normative che regolano tali benefici». Lo scrive in una nota di don Riccardo Agresti, responsabile del Progetto Diocesano “SENZA SBARRE”, “Amici di San Vittore O.N.L.U.S.”.

«Le scadenze sono per giugno 2022. Il tempo è troppo insufficiente per completare ciò

che è stato già avviato e mettere in atto tutto ciò che è necessario per modernizzare i servizi verso categorie fragili, di cui lo Stato non potrebbe farne a meno. Se dovessimo citare il tempo del covid e la lunga pandemia, chi si è fatto carico delle persone che sono state abbracciate, sostenute, amate ed incoraggiate a superare le difficili situazioni di deficit sociale, non sono forse state le cooperative, le O.N.L.U.S. e tante persone

di buona volontà?

Escludere dalla proroga le O.N.L.U.S. sarebbe inaccettabile, perché il nostro territorio

rimarrebbe impoverito di tecnologie oggi indispensabili dal punto di vista ambientale,

energetico e di sicurezza degli ambienti di accoglienza di coloro che sono ai margini di tanti

servizi offerti alla società.

Il mio intervento ha lo scopo di far leva su tutti gli uomini e donne al servizio del bene

comune perché si facciano prossimi nel Governo per sollecitare di includere le O.N.L.U.S. nella proroga dei superbonus perché non ci sarebbe alcun aggravio per l’erario. Invece, al contrario, la ricaduta per i poveri sarebbe inestimabile».