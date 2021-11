Una scelta di testa e cuore Pasquale Logiudice si ripresenta alla Fidelis e alla piazza di Andria. Già, perchè il nuovo direttore sportivo – un passato nel ruolo tra Catanzaro, Catania e Juve Stabia – ai colori biancoazzurri è molto legato. Ci ha giocato dal 1995 al 1997, passando anche per la Serie B.

Logiudice ds ad Andria: un ruolo già sfiorato nell’estate 2012, quando l’ex terzino aveva interrotto l’accordo con il club in 48 ore, e tutto da vivere ora. Prende il posto di Alessandro Degli Esposti, il cui rapporto con la proprietà era ormai logoro. Lo spiega anche il presidente Aldo Roselli, con vista sulla sfida di domenica a Pagani.

Trova una squadra ultima a pari punti con la Vibonese nel girone C di Serie C, Logiudice si confronterà con un orizzonte insolito dopo quattro partecipazioni ai playoff negli ultimi sei anni: la rincorsa dell’obiettivo salvezza. L’ultima volta che Logiudice era subentrato a stagione in corso era accaduto a Catanzaro, a marzo 2018: la squadra era nelle parti basse della classifica e alla fine si salvò. Testa anche al mercato di riparazione con un occhio attento agli svincolati. La priorità resta però quella di rivalutare i giocatori oggi in rosa.