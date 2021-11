Domani 11 novembre, il dirigente scolastico dell’Ites “Carafa” di Andria, Vito Amatulli, interverrà a Roma in un seminario organizzato dal Senato della Repubblica dal titolo “La tutela dei minori tra bilanci e prospettive: proposte di miglioramento ed esperienze a confronto”. Si tratta di un incontro che si andrà ad incentrare su un tema di stretta attualità, promosso dalla commissione d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”.

All’incontro previsto alle ore 16, nella prestigiosa Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, sono in programma interventi autorevoli come quello della ministra della Giustizia Marta Cartabia, così come quelli delle senatrici Piarulli e Binetti. Tra i contributi previsti anche quello di un dirigente scolastico di rodata esperienza come il prof. Vito Amatulli che si soffermerà sulla questione “Minori e tutela: esperienze della realtà scolastica”.