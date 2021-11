E’ scomparsa stamane Annamaria Di Leo, figura di grande prestigio sociale e culturale impegnata nell’associazionismo cattolico e in politica, dapprima nella Dc, poi nel Ppi, ed infine nel Pd.

E’ stata a lungo consigliere comunale e Assessore alla Pubblica Istruzione. «Una donna di grande intelligenza e umanità – commenta il Sindaco, avv. Giovanna Bruno da Parma, dove sta partecipando ai lavori dell’Assemblea nazionale ANCI -. Annamaria Di Leo è stata donna dell’ascolto e della determinazione. La Città ti ha conosciuto in anni di lavoro incessante, non solo per i ruoli da te ricoperti come consigliere comunale e assessore. Ma perché sei stata sempre donna di prossimità, per tanti. Donna di pace, anche con il tuo impegno fervente in Pax Christi. Ricordo il nostro viaggio a Gaza e dintorni, con i colori della pace testimoniata e invocata. Chi ti ha conosciuto lungo il suo percorso, sicuramente conserverà di te la pacatezza che è pure ostinazione coraggiosa. La discrezione rispettosa, la lungimiranza nelle idee e nelle azioni. Andria ti è grata per il tuo servizio di cittadinanza attiva. Si spegne il tuo corpo mortale, ma non il tuo spirito di battagliera innamorata della sua comunità».

I funerali di Annamaria Di Leo verranno celebrati domani mattina alle ore 10,30 nella parrocchia del SS. Sacramento. Cordoglio per la scomparsa anche dalla Giunta Municipale e dal Consiglio Comunale.