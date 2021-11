Un’esperienza che cambia decisamente la vita tra servizio, formazione e gruppo. Ripartono le iscrizioni al movimento giovanile della Misericordia di Andria. Le nuove G.eMMe del futuro per un viaggio nel mondo del volontariato che spesso inizia da qui. Per coloro i quali fossero interessati, tra i 16 ed i 30 anni, è possibile presentare la propria domanda in viale Istria 16 nella Casa della Misericordia entro il 18 dicembre prossimo. Tante le attività svolte in questi anni per un gruppo cresciuto moltissimo all’interno della Confraternita andriese sin dalla nascita del movimento giovanile.

Per coloro i quali, invece, volessero presentare la propria candidatura ad entrare a far parte della famiglia della Misericordia come volontari la procedura resta simile anche se leggermente differente. Comunque è possibile rivolgersi allo sportello dedicato all’interno della Casa della Misericordia in viale Istria. “L’altruismo è la miglior fonte di felicità” come scrivono i giovanissimi delle G.eMMe andriesi impegnati quotidianamente in molteplici servizi in favore della comunità.