«“Non vi stiamo chiedendo solo di votarci. Vi stiamo chiedendo di governare Andria con noi”. Ricordate questa frase? I candidati consiglieri comunali di Andria Bene in Comune la pronunciavano poco più di un anno fa, in campagna elettorale, nel video con cui si presentavano alla città. Siccome siamo gente che pesa le parole che dice, eccoci qui per dare seguito a quel proposito. Torna IL CAFFÈ DELLE IDEE». Lo annuncia in una nota Andria Bene in Comune.

«6 appuntamenti per 6 domeniche consecutive, dal 7 novembre a 12 dicembre. 6 banchetti, con tanto di caffè, in 6 luoghi diversi della città, per raccontare cosa stiamo facendo “al Comune” e ascoltare suggerimenti, dare chiarimenti, scambiare opinioni circa la nostra azione amministrativa. S’inizia con piazza SS. Trinità domenica 7 novembre, dalle 10:30 alle 12:30.

Il CAFFÈ DELLE IDEE, 2 anni fa, era stata l’iniziativa con cui abbiamo costruito il programma con cui ci siamo candidati. Ora la riproponiamo per verificare lo stato di quel programma: modificarlo, correggerlo, integrarlo assieme a chi ci ha eletto e a chi vorrà contribuire.

Non ci sono elezioni in vista, voti da chiedere, sostegni da dare. Il CAFFÈ DELLE IDEE torna per essere quello che è sempre stato ed effettivamente è: una pratica di cittadinanza attiva, un esercizio di democrazia. Per le strade, guardandosi in faccia, tra i cittadini. Vi aspettiamo».