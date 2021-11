Dopo alcuni episodi dei giorni scorsi, continuano, seppure con carattere di sporadicità, gli atti predatori nelle campagne andriesi ad opera di malviventi, mentre si sta entrando nella piena operatività della stagione olivicola 2021-2022.

Nella mattinata del 1 Novembre scorso sono stati sventati due tentativi di furto, in Contrada “Chiancarulo” e in zona via Corato, ad opera di cittadini extracomunitari, i quali, alla vista delle pattuglie del Consorzio, si sono prontamente dileguati nelle campagne circostanti, lasciando sui fondi teli, recipienti vari e quant’altro occorrente per il tentato furto.

Il quantitativo di olive recuperato, ammontante a più di 4 quintali, è stato già riconsegnato ai legittimi proprietari.