Una manifestazione no green pass si è tenuta nella serata di domenica anche ad Andria, in Largo Torneo. Presidiata dalle forze di polizia, la manifestazione ha registrato un numero contenuto di presenze ma tanto basta a testimoniare come esista una parte della popolazione che contesta il green pass e che c’è un’altra parte della popolazione che è contro i vaccini. È tuttaltro che scontato che queste coincidano: non tutti i no green pass sono no vax, ma tantissimi no vax sono contro il green pass. Detto che comunque, sommate, queste persone rappresentano una quota minoritaria della popolazione se si considerano i larghi numeri delle adesioni al vaccino e quelli di chi ha scaricato la certificazione verde, bisogna registrare che questa esiste e che sta moltiplicando le iniziative. Un mifrofono e altoparlanti, molti smartphone e dirette social, testimonianze e slogan danno vita ad un format in cui si sentono pronunciare frasi che molti potrebbero ritenere cotrarie al buon senso.

Si portano in piazza testimonianze di soggetti che hanno registrato effetti collaterali al vaccino.

Ma è soprattutto l’aspetto sociale determinato dal varo del green pass che vene contestato: per molti rappresenta una limitazione della libertà individuale.

Il servizio completo su News24.City.