«Come avrete notato sono iniziate alcune piccole modifiche alla viabilità urbana utili allo svolgimento dei lavori d’interramento della ferrovia. Dal 28 ottobre via Tintoretto e Piazza Soffici sono a divieto di transito, sosta e fermata la prima, e sosta e fermata la seconda. Lo saranno fino a stasera». Lo scrive in una nota l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno.

«Invece dal 3 novembre al 5 novembre scatterà il divieto di sosta e fermata su ambo i lati, fra le 08:30 e le 18:00, per via VACCINA. Nei prossimi mesi seguiranno altre variazioni di questo tipo di cui daremo di volta in volta tempestiva comunicazione. Sarà una stagione delicata per la mobilità ad Andria, ma la città al termine dei lavori ne uscirà rigenerata. Qualche sacrificio adesso per vivere in una città nuova domano».