A Napoli, non potersi permettere nemmeno un caffè doveva essere un’idea così intollerabile da generare la tradizione del caffè sospeso: chi può permettersi di pagare due caffè, pur bevendone solo uno, offre una gentilezza ad uno sconosciuto per il quale il caffè al bar è un lusso.

Allo stesso modo, CapitalSud vuole che l’Officina San Domenico sia un luogo sicuro, inclusivo e solidale. Vogliamo creare una rete di persone che si spalleggiano, pur non conoscendosi e vogliamo che sia un luogo in cui incontrare persone che non avremmo mai incontrato. Per fare questo, dobbiamo abbattere gli ostacoli all’accesso. Da martedì 26 ottobre, partiranno i nostri primi due workshop a pagamento:

– Doppio malto a chi? Laboratorio degustativo sulla birra artigianale a cura di Hops-Beershop Indie Pub

– Scrivere stanca. Laboratorio di scrittura creativa tenuto da Micaela Di Trani

I costi di iscrizione coprono i compensi dei professionisti e l’acquisto dei materiali, ma sappiamo che per qualcuno può rappresentare un ostacolo troppo grosso. E magari qualche futuro scrittore, qualche mastro birraio in erba non potrà mai scoprirsi. Per questo, vogliamo sperimentare la via della solidarietà silenziosa e spontanea, invitando chi può permetterselo ad aiutarci a creare un fondo cassa al fine di pagare l’iscrizione a chi, diversamente, non potrebbe prendervi parte.

Cogliamo questa del Workshop Sospeso come occasione per metterci in relazione con le associazioni o le organizzazioni del territorio che operano nell’ambito delle fragilità e con cui non abbiamo ancora collaborato, segnalandoci gli aspiranti scrittori o mastri birrai ai quali riservare un’iscrizione sospesa. Ci trovate sui canali social come CapitalSud APS o all’indirizzo mail [email protected]