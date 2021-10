La Dirigente dell’unità organizzativa/infrastruttura funzionale “Promozione della Città e del Territorio” (Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Politiche di Promozione e diffusione dello Sport) informa che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 21/10 /2021, in pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Andria ed in coerenza con quanto previsto da alcuni obiettivi specifici delle Linee programmatiche di mandato, è stata istituita la manifestazione culturale “Festival dei Giovani” – 1^ edizione, (…sulle ali del presente per disegnare il futuro”).

A tal fine si comunica che è in pubblicazione su Albo pretorio (sezione Avvisi Vari) la manifestazione d’interesse e relative dichiarazioni a corredo della stessa, per il coinvolgimento del più ampio numero possibile di operatori culturali interessati a presentare proposte di eventi ed iniziative, da inserire nella programmazione della 1^ Edizione del “Festival dei Giovani” (…sulle ali del presente per disegnare il futuro”) .

Le proposte culturali dovranno pervenire entro il 05 novembre 2021, in uno dei seguenti modi:

– a mano all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Andria, Piazza Umberto I, (orario di apertura al pubblico lun-ven 08:30-12:30 – martedì e giovedì 15:30 – 17:30);

– a mezzo PEC all’ indirizzo: [email protected]

Il Servizio Cultura/Politiche Giovanili provvederà al vaglio delle proposte pervenute, selezionando quelle ritenute in sintonia con le richiamate linee programmatiche e provvederà ad organizzare il calendario della manifestazione.

22-10-2021_manifestazione-di-interesse-festival-giovani

22-10-2021_allegato-sub-1-istanza

22-10-2021_allegato-sub-2-dichiarazione-sostitutiva-di-certificazione