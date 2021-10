Un concerto per ricordare un talento della musica, una voce indimenticabile, quella di Daniela D’Ercole, artista andriese scomparsa tragicamente a New York l’11 novembre del 2011, esattamente 10 anni fa, investita da un’auto. La stella nascente del panorama Jazz internazionale aveva solo 32 anni ed un futuro radioso davanti a sé. Da quel doloroso giorno la famiglia di Daniela ha omaggiato la sua memoria anno dopo anno con “Dany my Dear”, l’appuntamento musicale che da sempre riporta alla memoria di famigliari, amici e conoscenti la figura di Daniela D’Ercole. L’11 novembre di quest’anno il concerto, organizzato dall’Associazione musicale che porta il nome di Daniela, si terrà all’interno dell’Auditorium “Mons. Di Donna” ed pronto a regalare emozioni forti ma soprattutto a trasmettere il ricordo più bello dell’artista andriese.

Daniela ha rincorso con tenacia i propri sogni, arrivando a toccare un livello davvero importante nel panorama musicale. Il suo amore per il Jazz, la dedizione e la professionalità possono rappresentare un esempio per i giovani musicisti. Ed è per questo che Raffaele D’Ercole, fratello di Daniela e frontman dei Sottosuono, ha voluto istituire uno spazio dedicato ad artisti emergenti.

Per partecipare basterà inviare la demo alla mail ([email protected]) dedicata proprio a questa opportunità o contattare il numero whatsapp (338.2925477) presente sulla pagina FB dell’Associazione musicale Daniela D’Ercole. Anche il Comune di Andria verrà coinvolto nell’iniziativa.

Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco dell’auditorium “Mons. Di Donna”, a partire dai Sottosuono, ma non mancheranno le sorprese. Tutti riuniti attorno al ricordo più bello di Daniela.