Ieri mattina, armati di bustoni, guanti, pinze, casacche e tanta voglia di fare i volontari si sono recati ai piedi di Castel del Monte per effettuare il cleanup partendo dalla pineta. Senza grande sorpresa sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere per un totale di 11 sacchi.

«Un dato di fatto è la disumanità riscontrata in quello che si è trovato – scrivono dall’associazione – non è possibile che nel 2021, con tutto ciò che si conosce in merito alla crisi climatica, un essere vivente di questo pianeta pensa ancora che sia possibile abbandonare in ambiente un oggetto e che quell’oggetto non abbia nessuna ricaduta, nessuna conseguenza, sulla vita nei decenni, nei secoli. Ringraziamo l’Ufficio Ambiente del Comune di Andria per il coordinamento, la ditta Sangalli per il ritiro rifiuti, il Centro Ricerche Bonomo per l’ospitalità, Fare Ambiente Andria per la estrema disponibilità, Parco Nazionale dell’Alta Murgia per la cordialità. E ringraziamo quei 15 volontari che hanno donato a tutti noi un’azione che vale oro».