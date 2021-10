Purtroppo un’altra triste notizia in merito alla morte di un uomo durante il lavoro. È successo ad Andria, un operaio, Nunzio Cognetti, è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un’azienda di Andria. L’uomo è stato soccorso dai colleghi e subito dopo dal 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

«Siamo vicini alla famiglia – dichiara Pasquale Fiore Segretario Generale della FAI Cisl Bari – del povero Nunzio e chiediamo che vengano accertate le responsabilità. Noi proseguiamo ancora più forti di prima con il nostro impegno, affinché si possa lavorare in sicurezza e, ogni uomo possa la sera fare rientro a casa dai propri cari e dalle proprie famiglie».