Hanno provato per oltre quaranta minuti a rianimarlo con il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo è stato vano da parte dei soccorritori. Tragedia questo pomeriggio ad Andria all’interno di un’azienda agricola in una zona rurale della città. Un giovane trentenne operaio all’interno dell’azienda è caduto, per cause in corso di accertamento, all’interno di una vasca utilizzata per la pigiatura dell’uva. Immediato l’allerta scattato da parte dei colleghi dell’uomo intervenuti in suo soccorso e che lo hanno estratto dalla vasca.

L’arrivo dopo pochi minuti dei soccorsi con automedica ed ambulanza del 118. Condizioni apparse subito disperate ed inutili, infatti, si sono rivelati tutti i tentativi di salvare il giovane. Sul posto è intervenuta anche la Polizia a cui ora spetterà il compito di comprendere le cause del gravissimo incidente sul lavoro.