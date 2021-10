“Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nelle nostre anime”. Con questa frase di Mahatma Gandhi si chiude la pergamena in ricordo del compianto andriese Vito Di Cosmo donata ieri dal CALCIT alla famiglia del 71enne scomparso a maggio scorso dopo una battaglia contro un male incurabile. Il ricordo di una persona buona che ha fatto dei viaggi in tutto il mondo e della generosità una ragione di vita. Donare se stesso come nell’atto finale della vita quando ha scelto, assieme ai suoi familiari, di permettere l’espianto delle cornee.

Emozione palpabile nelle parole della sorella Angela ed anche del fratello Michele entrambi presenti alla cerimonia nella sede andriese del Calcit. Vito Di Cosmo era un sostenitore della storica associazione che si occupa in città da 37 anni dei malati oncologici e non mancava mai un appuntamento con la beneficenza.

Per il suo ricordo c’è stata, da parte di un folto gruppo di amici, una donazione al Calcit che ha voluto così ricordare a perenne memoria la figura di Vito Di Cosmo come esempio di generosità e donazione.

Il pomeriggio, iniziato ieri con la pergamena ricordo, è terminato poi con una messa in suffragio dei tanti soci e simpatizzanti dell’associazione andriese presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Un altro momento di emozione a testimonianza di quanto l’attività del Calcit sia riconosciuta e riconoscibile all’interno del tessuto sociale cittadino.