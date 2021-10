Bisceglie, Potenza e Catania. Poi qualche chiamata per guidare club di serie D e infine la scelta di voler ripartire dalla serie C, ma in un ambiente completamente nuovo. Il tecnico andriese Giuseppe Leonetti ha scelto la sua nuova destinazione ed è la città di Viterbo. Nella giornata di ieri è arrivata la firma sul contratto che lo legherà alla Viterbese sino a giugno 2023. Un accordo biennale che dimostra la grande voglia di intraprendere un viaggio importante con uno dei club storici del Lazio.

Leonetti, come nelle passate esperienze a Potenza e Catania, sarà il vice di mister Giuseppe Raffaele. Con lui ha condiviso gioie e dolori di questi primi anni di carriera e ha voluto seguirlo in questa nuova avventura a nord di Roma.

Stessa categoria ma girone diverso per i due tecnici chiamati a risollevare le sorti del club laziale relegato all’ultimo posto in classifica. Domenica al “Rocchi” la Viterbese ospiterà il Grosseto per un fondamentale scontro salvezza, pochi giorni a disposizione di Leonetti e Raffaele per iniziare ad invertire la rotta.