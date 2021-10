Il risveglio è stato ancor più traumatico del momento in cui si è scoperto quanto era accaduto. A spiegarci tutto è Daniela, la mamma di Nicole, che ieri pomeriggio a Corato ha scoperto il furto del suo Doblò, attrezzato con pedana, utilizzato per permettere una vita con meno disagi possibili alla piccola di 9 anni affetta da tetraparesi spastica.

Un mezzo indispensabile comprato con tanta fatica dai suoi genitori e che in un attimo è svanito portando con sé la speranza di tante attività essenziali per Nicole. Oggi il primo giorno in cui già sono iniziati i piccoli, grandi problemi.

Immediatamente, ieri pomeriggio, è scattata la denuncia alle forze dell’ordine che lavorano alacremente per risalire ai possibili autori del furto anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli appelli sui social, al momento, non hanno portato al ritrovamento della vettura anche se l’indignazione per questo gesto scellerato è davvero molto forte. All’interno dell’auto c’erano anche alcuni effetti personali della piccola Nicole con per esempio lo zainetto con i suoi lavori.

La grande preoccupazione dei familiari di Nicole, in realtà, adesso sono i tempi. Nicole, a breve, dovrà subire, infatti, un delicato intervento con successiva lunga riabilitazione a San Giovanni Rotondo. Quel mezzo, ancor di più, risulta esser essenziale per consentire gli spostamenti. L’appello emozionato ed accorato di mamma Daniela.