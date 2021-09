Orgoglio andriese, e non potrebbe essere diversamente. Federica Porro, 26 anni, ha conquistato l’oro partecipando all’Italy International cake show, nella categoria “torte dipinte a mano”, tenuto a Roma nell’ultimo weekend (24-25-26 settembre). Un risultato straordinario per la giovane di Andria che è riuscita a stupire la giura con un torta interamente dipinta a mano da lei, raffigurante il tema delle donne, argomento quanto mai sensibile e di stretta attualità.

Federica, cake designer da 10 anni e pittrice da 24, praticamente da sempre, ha conquistato l’oro nelle “torte dipinte a mano” ed il 4° posto agli assoluti di categoria. Doppia soddisfazione dunque per la giovane andriese che ha portato in gara un lavoro di assoluta qualità.

«È stato un momento molto bello – ha raccontato Federica Porro – in fiera si sono tenuti corsi, dimostrazioni, vendita di prodotti specifici per il cake design. Un grande onore per me, gareggiare con persone provenienti dalla Francia, dalla Spagna e altri paesi europei. Credo sia una bella cosa da poter condividere con altre persone, e soprattutto spero sia un modo per incoraggiare i ragazzi a seguire i propri sogni!».