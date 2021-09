La Polisportiva Virtus Andria, unica società pugliese, entra nel pianeta Inter, divenendo centro IGP, ovvero INTER GRASSROOTS PROGRAM. Un riconoscimento importantissimo per il sodalizio andriese, attivo da molti anni nel panorama socio-sportivo della città capoluogo, ora divenuto centro pilota per la pratica di base del gioco del calcio, il primo passo di affiliazione nell’organigramma formativo della prestigiosa società milanese.

Il riconoscimento premia gli sforzi di chi ha creduto dal primo momento nelle potenzialità di questo movimento sportivo: «Sono particolarmente felice – commenta Marian Gecaleanu, presidente della Virtus – perché questo momento premia la qualità del lavoro svolto ed è la migliore soddisfazione che si possa provare in una situazione storica difficile come quella attuale, oltre ad uno stimolo potente a proseguire su questa strada».

Dello stesso tenore le parole del responsabile dell’Area tecnica, Raffaele Quaranta, storica bandiera del calcio andriese e capitano della Fidelis: «Sentivo – dice – di aver percorso la strada giusta, quando definitivamente decisi di mettere fine alle mie attività formative all’estero per tornare in Puglia e, più precisamente, ad Andria, a riprendere un discorso iniziato sul campo un paio di decenni or sono. Questa città è sempre stata nel mio cuore e adesso, con questa prestigiosa opportunità, lo sarà ancora di più. Perché – conclude – dimostreremo a tutti che si può coniugare sport e sociale in maniera compiuta, partendo dal cuore della Puglia, là dove tutto ebbe inizio».

Il progetto IGP sarà presentato nei giorni prossimi alla stampa ed alla città.