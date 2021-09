«A inizio settembre è stato approvato in CDM il decreto infrastrutture che, tra le altre cose, ha apportato delle modifiche importanti al codice della strada andando a potenziare la possibilità per i Comuni di prevedere la gratuità della sosta, negli spazi soggetti a pagamento, dei veicoli di soggetti dotati del contrassegno disabili o di contrassegno rosa e la possibilità di istituire i cd. Stalli Rosa per le donne in gravidanza o con minori di età non superiore a due anni». E’ quanto si legge in una nota a firma del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Andria.

«Viene, inoltre, prorogato al 15 ottobre 2021 (anziché al 30 giugno), l’erogazione di contributi ai Comuni che entro questa data provvedono ad istituire spazi relativi alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria e delle donne in stato di gravidanza o con i minori di età non superiore a due anni.

Il Partito Democratico si farà promotore dell’iniziativa di addivenire nel più breve tempo possibile alla modifica del relativo regolamento, per allinearlo alle disposizioni normative vigenti».