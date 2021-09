Non c’è davvero tempo per gioire per il primo successo in campionato in casa Fidelis visto che ci si è rapidamente proiettati al derby del mercoledì contro il Foggia. Non una gara come le altre e che torna tra i professionisti dopo praticamente cinque anni. Alla vigilia resta un pizzico di rammarico al tecnico Gigi Panarelli per l’impossibilità di metabolizzare al meglio il successo di Campobasso.

Si gioca di strategia non potendo ancora contare su di una condizione fisica e tattica al top visto il grande ritardo di preparazione. Lo si è visto a Campobasso dove ad un primo tempo più guardingo è seguito un secondo tempo decisamente più propositivo.

Due filosofie di gioco abbastanza diverse in una sfida che vedrà di fronte anche una icona del calcio come Zeman ed un allenatore giovane come Gigi Panarelli.

La Fidelis ha annunciato in settimana l’ultimo arrivo Zampano che però non sarà a disposizione nel match contro il Foggia. Si monitora anche qualche calciatore uscito malconcio dal match di Campobasso. Con i satanelli, al Degli Ulivi, si giocherà alle ore 18 in un incontro che ha precedenti anche in serie B e che non ha mai tradito le attese. Undici incontri ad Andria con quattro successi biancazzurri, tre foggiani e quattro pari. Ultimo in ordine di tempo due anni fa in serie D con il gol di Cittadino che decise la gara in favore degli ospiti.

