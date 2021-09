Riconoscimenti per 23 studenti del nord barese, eccellenze scolastiche del territorio selezionati tra i ragazzi e le ragazze che hanno conseguito il massimo risultato agli esami di Maturità nello scorso anno scolastico. 58esima edizione della “Festa della Scuola” organizzata dal Rotary di Trani all’interno dell’Istituto “Aldo Moro” e che ha permesso di far proseguire, anche in questi due anni così complessi per il mondo scuola, una iniziativa tra le più storiche attive in città. Un evento che testimonia la massima attenzione del Rotary al mondo scuola ed a quello dei più giovani e che in questa annata ha voluto dare un valore aggiunto all’iniziativa con l’organizzazione di un corso dedicato alla Leadership.

Ospite durante la Festa della Scuola il noto giornalista Francesco Giorgino che ha svolto una interessante relazione su “La post modernità tra valore reale e valore percepito”. La 58esima edizione dell’evento rotariano è coincisa anche con il ritorno in presenza a scuola. Un valore aggiunto che ha voluto ricordare anche Giorgino testimoniando quanto sia importante questo passaggio per ricominciare a vivere il ritorno alla completa normalità.