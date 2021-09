«Il nuovo ospedale della Provincia BAT che sarà realizzato ad Andria, è talmente reale che il progetto che lo riguarda è stato insignito della Menzione d’Onore al “The Plan Award 2021”, prestigioso premio internazionale di architettura», lo scrive l’ex consigliere regionale Sabino Zinni.

«Il riconoscimento è stato assegnato a “una struttura sanitaria di avanguardia, non disgiunta da bellezza e valorizzazione del territorio”, così si legge nella motivazione.

Del resto l’ospedale è stato progettato basandosi sull’idea di architettura e città come “organismo” coerente, piuttosto che addizione di parti. Questa idea di partenza è stata declinata in due forme: dall’interno, come la creazione di una serie di spazi di percorsi, di sosta e di socializzazione che innervino il complesso e diano ad esso un senso di struttura urbana ospitale e facilmente percorribile dal pubblico; dall’esterno, come una grande cura nella concezione e nel disegno degli spazi aperti di transizione verso la città e la natura circostante.

La premiazione avverrà al forum “Perspective EU 2021” il 12 ottobre 2021, presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia. E non c’è dubbio, quello che provo se penso a tutto questo è effettivamente un po’ di orgoglio», ha concluso Zinni.