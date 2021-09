«La Fidelis Andria 2018 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Ciro Favetta». Ecco la nota ufficiale che la società biancazzurra ha inoltrato questa mattina per certificare l’interruzione del rapporto con l’attaccante campano.

«La dirigenza biancazzurra desidera ringraziare il calciatore per il lavoro svolto e la dedizione mostrata in questo periodo e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale». La punta ormai ex Fidelis si accaserà in serie D probabilmente all’ambiziosa Casertana. Per lui comunque in questo inizio stagione c’erano state già tre presenze tra i Pro. Ma la squadra di Panarelli, dopo il rientro di Di Piazza, avrebbe avuto particolare abbondanza nel reparto offensivo.