Continua il calo dei contagi da Covid-19 in Puglia. Nell’ultimo bollettino epidemiologico si registrano 175 nuovi casi su oltre 13 test (tasso positività 1,3%) e 5 morti. Delle nuove positività solo 8 provengono dalla sesta provincia. Scende il numero degli attualmente positivi che sono 3.246, calano anche i ricoveri: in area non critica al momento si trovano 176 pazienti, mentre in terapia intensiva sono 19.