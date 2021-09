Una vittoria, la seconda in stagione, la prima davanti al proprio pubblico, che può valere doppio. Perché da una parte il 2-1 inflitto nei supplementari dalla Fidelis Andria alla Virtus Francavilla comporta il pass per il turno successivo di Coppa Italia di Serie C, dall’altro permette ai biancoazzurri di Gigi Panarelli di cancellare il ko di 3 giorni prima contro la squadra di Taurino, sempre al Degli Ulivi.

Nel match di Coppa, l’allenatore ha dato spazio anche a tanti giocatori poco impiegati in avvio di stagione: da De Marino a Nunzella fino ad Alberti, passando per Dipinto, Bordin e Gaeta. E’ cambiato anche l’atteggiamento tattico, mutato in un 4-3-3 pochi minuti dopo il fischio d’inizio.

La testa è alla Vibonese, attesa domenica ad Andria nel terzo match casalingo in una settimana. I biancoazzurri andranno alla ricerca della prima vittoria in campionato, forti anche di un Di Noia -match winner contro la Virtus – sempre più inserito negli schemi e alla ricerca di quella solidità difensiva che era stata il marchio di fabbrica della scorsa stagione in serie D.