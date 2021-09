La stagione fredda è alle porte e la Puglia sta organizzando la campagna del vaccino anti influenzale che, stando a quanto riferito dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, prenderà il via il 20 ottobre 2021. La Regione ha già prenotato 1 milione e 600 mila vaccini per contrastare l’influenza, mentre l’anno scorso le dosi acquistate furono 1 milione e 100 mila. In quell’occasione, tuttavia, la disponibilità totale dei vaccini non fu sufficiente a coprire le richieste, anche a causa della mancata consegna di un lotto da parte di un’azienda farmaceutica. Per tale motivo la Regione Puglia ha scelto di correre ai ripari optando per un ordine ben più corposo, e dunque con un’aggiunta di mezzo milione di vaccini anti influenzali. Con questo numero di dosi, circa un terzo della popolazione pugliese residente, si punta a dare copertura a tutte le persone fragili, anziani e chi è affetto da patologie croniche.

Campagna vaccinale anti influenzale che dunque si sovrapporrà a quella anticovid dove presto partirà anche la somministrazione delle terze dosi, sempre partendo dai più fragili ed esposti ai rischi. Ad oggi la Puglia ha effettuato un totale di circa 5 milioni e 600 mila vaccinazioni, utilizzando quasi il 90% di dosi a disposizione. La campagna vaccinale per contrastare il virus ormai viaggia in modo regolare senza più rallentamenti. In giacenza ci sono oltre 400 mila vaccini. I pugliesi immunizzati con la seconda dose sono circa il 64% della popolazione vaccinabile, ovvero oltre 2 milioni e mezzo di cittadini che hanno completato il ciclo di somministrazioni.