Con provvedimento del coordinatore Provinciale Francesco Ventola, il dr. Flavio Geremia Civita è stato nominato Commissario cittadino del partito di Fratelli d’Italia per la Città di Andria.

«Ringrazio il coordinatore Provinciale Francesco Ventola e quello Regionale On. Marcello Gemmato per la fiducia accordatami, oltrechè i miei predecessori, l’Avv. Giuseppe Pistillo e l’Ing. Antonio Mastrodonato, per l’importante lavoro sin qui svolto – dichiara Civita. In un momento difficile e complesso per la vita politica e sociale, a causa dell’emergenza epidemiologica, auspicando un’amplificazione dell’interlocuzione politica nella nostra città, con spirito di servizio cercherò di onorare il compito assegnatomi. Nei prossimi giorni, a seguito del naturale passaggio di consegne, saranno avviate le attività propedeutiche all’organizzazione del partito, in vista dei prossimi congressi, profondendo il massimo sforzo per aggregare e coinvolgere le energie propositive della nostra Città che si riconoscono nei valori del Centro destra e di Fratelli d’Italia».