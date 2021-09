Inferno, Purgatorio e Paradiso. Le tre tappe di un viaggio lungo 700 anni e che arriva fino ai giorni nostri, intrapreso da un Dante molto diverso da quello che appare sui libri di scuola.

Omaggio al sommo poeta nella tredicesima giornata del Festival Castel dei Mondi di Andria. Sul palco della kermesse andrà in scena “Chessa Divina e Nouta Commedia” della Compagnia pugliese Hurricane. Un musical in vernacolo andriese, scritto e diretto da Vincenzo Tondolo, che si presenta come una divertente parodia della “Divina Commedia”, nata dalla penna di Dante Alighieri.

Un’opera rappresentata in maniera insolita da quella tradizionale, dove il protagonista, lo stesso Dante, è un personaggio fedifrago, godereccio e un po’ disadattato, alla continua ricerca dell’amata Beatrice. Traditori, lussuriosi, e le anime più o meno beate, faranno da cornice ad una storia, che rilegge in chiave ironica questo grande capolavoro della letteratura, attraverso le espressioni dialettali andriesi. Una versione comica, fatta di balli, canti e modi di dire dei nostri tempi, per uno spettacolo assolutamente fuori dall’ordinario. Appuntamento alle 21.15 a Palazzo Ducale.