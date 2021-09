La figura di Nerone esce dai libri di storia per entrare in quelli di cucina. È questo il gioco andato in scena, ieri sera, in occasione dell’undicesima giornata del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” di Andria.

Sul palco allestito a Palazzo Ducale due attori, l’andriese Antonio Memeo e Angelo Petrone, sono stati gli interpreti, nonché i registi dello spettacolo “Chi Nerone – Da Petrolini a Benni”, a cura dell’associazione teatrale e culturale “I Seriomici”.

Protagonista è appunto il grande imperatore romano, che veste gli insoliti panni di un cuoco e il suo impero è una cucina. Un esperimento “seriomico” dove l’arte teatrale si mischia scherzosamente all’arte culinaria: un progetto nato proprio sul palcoscenico diversi anni fa.