All’appello mancano ancora circa 7 mila dipendenti scolastici ma nelle prossime ore potrebbero aumentare, la Regione sta effettuando verifiche. Parliamo di coloro che non hanno ancora effettuato la vaccinazione e lavorano nelle strutture scolastiche. Secondo i dati raccolti dal monitoraggio settimanale nazionale, il numero di dipendenti scolastici senza vaccino in Puglia ammonta a 7.027, ovvero il 6,39% del totale, con il rischio che questa percentuale possa salire sino al 13% dopo gli opportuni accertamenti della Regione.

Questo lo scenario che si presenta a pochi giorni dall’inizio della scuola. Il 20 settembre si tornerà tra i banchi. Il numero di personale non vaccinato è comunque esiguo ma non lascia sereno l’Ente regionale che proverà a raggiungere con almeno la prima somministrazione anche gli ultimi rimasti.

Procede la campagna di vaccinazione degli studenti tra i 12 e i 19 anni. I numeri per la Puglia sono incoraggianti, così come nella Bat dove la percentuale di giovani vaccinati con almeno una dose in questa fascia d’età ammonta a quasi il 70% del totale, poco meno di 24 mila studenti, mentre il 25% ha già completato il ciclo di somministrazioni, ovvero circa 8.500 giovani.

Intanto la Puglia, nel complesso, viaggia verso quota 5 milioni e mezzo vaccini effettuati. La Regione ha utilizzato più del 90% della scorta totale e ad ora dispone di quasi 600 mila dosi pronte per essere somministrate.