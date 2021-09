Contagi giornalieri vicini a quota 300, stabili i ricoveri e attuali positivi che si confermano in calo. Ma purtroppo il virus fa un’altra vittima. È questo il quadro aggiornato della pandemia di Covid in Puglia dove, nelle ultime 24 ore, secondo le informazioni fornite dal bollettino epidemiologico regionale, sono stati accertati 298 nuovi casi a fronte di oltre 16.800 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari all’1,77%. Continua la lenta discesa dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che si mantiene stabile intorno ai 45 contagi.

È Lecce la provincia più colpita di oggi, con 80 nuovi contagi, seguita da Bari con 79 e Bat con 64. Se ne contano invece 35 nel territorio di Brindisi, 22 nel Foggiano e 15 nel Tarantino, ai quali vanno aggiunti i casi di 5 residenti fuori regione e sottratti 2 casi di provincia non nota. La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 263.852. Si aggrava anche il bilancio dei decessi, con un altro morto registrato tra ieri e oggi e che porta il totale delle vittime del Coronavirus nella regione a 6.713.

Buone notizie sul fronte degli attualmente positivi che scendono a 4.500 (un centinaio in meno rispetto all’ultimo bollettino), mentre è stabile il dato sui ricoveri. I pazienti Covid in ospedale sono complessivamente 254, di cui 234 in area non critica (pari all’8.5% dei posti disponibili) e 20 in Terapia Intensiva (circa il 4% del totale). Confortanti anche i numeri relativi ai negativizzati che salgono a 252.639: altri 400 pugliesi sono guariti dal Covid nelle ultime 24 ore.