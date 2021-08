Esordio in C, un punto e un pubblico di quasi 2000 unità che si è fatto sentire per tutta la partita. Questa l’eredità dell’1-1 contro la Juve Stabia in casa Fidelis Andria: mister Gigi Panarelli spiega così il risultato del Degli Ulivi.

Al fischio d’inizio i biancoazzurri avevano in campo per 8/11 giocatori che l’anno scorso erano in D. Particolare che non passa inosservato.

Gol al primo pallone toccato con la Fidelis per Giacomo Casoli, uno dei tanti rinforzi arrivati in queste frenetiche settimane di agosto.

L’ex Catanzaro, Di Noia e Alberti sono stati gli esordienti contro la Juve Stabia, parco destinato ad allargarsi.

Il punto contro il team allenato da Novellino ha messo in luce la compattezza della Fidelis e anche i fattori di crescita biancoazzurri: atletici ancor prima che tecnici. A spingere l’Andria al risultato, anche il pubblico.

Testa a Catania, appuntamento in calendario sabato prossimo. Panarelli sa che occorrerà ancora qualche settimana per vedere la sua Fidelis.

Il servizio.