Mario De Marino è un nuovo calciatore della Fidelis Andria. Accordo raggiunto con il difensore 21enne proveniente dal Venezia per completare il pacchetto arretrato dei biancazzurri. Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Gigi Panarelli già da questa settimana. Per lui, nella scorsa stagione, 20 presenze con la maglia del Bisceglie ma tanta esperienza per lui nei campionati Primavera, in particolare nel torneo di Primavera 1 con la maglia del Palermo nella stagione 2018-2019 e con quella del Venezia nella stagione successiva sino all’approdo tra i professionisti con la maglia neroazzurrostellata.

“Felicissimo e carico per questa nuova avventura in questa grande piazza – spiega De Marino – Ci tengo a ringraziare la società, il direttore ed il mister che hanno sin da subito mostrato grande interesse nei miei confronti. Ora mi metto subito a disposizione del mister. Ieri ho avuto il piacere di vedere dal vivo il calore della piazza andriese ed è stato qualcosa di indescrivibile, sono veramente il 12esimo uomo in campo”.