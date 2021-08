Un mediano di belle speranze e di grande concretezza: Alessandro Bordin è un nuovo calciatore della Fidelis Andria proveniente dallo Spezia. Accordo raggiunto in giornata dal DS Alessandro Degli Esposti. Bordin è un centrocampista 23enne protagonista di un ottimo campionato lo scorso anno con la Casertana prima di un infortunio a metà stagione. 15 presenze e 4 assist per lui ma curriculum arricchito anche da presenze in serie B con Perugia e Ternana oltre ad un bel campionato disputato due anni fa con la Pistoiese. “Sono felicissimo di essere venuto qui, una città calda che merita di vincere – spiega Alessandro Bordin – È una grande opportunità per fare bene ed arrivare a grandi traguardi. Ai tifosi faccio i complimenti per il sostegno dato ieri alla squadra; una cosa è certa prometto massimo impegno”.