Dopo diverse designazioni come assistente arbitrale nel campionato di serie A, nuova esperienza per l’esperto fischietto andriese Francesco Fiore che sarà Assistente Var della sfida di serie B tra Cittadella – Crotone in programma questo pomeriggio alle ore 18.00 sul terreno dello stadio “Tombolato”.

Fiore, proprio quest’estate, aveva seguito il corso di Video Assistant Referee e in questo weekend è arrivata la prima designazione in un match molto importante e valido per la 2^ giornata del campionato cadetto.