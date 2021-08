Completate tutte le lunghe procedure burocratiche terminate con la chiusura dei passaggi a livello e la distesa dei cavi elettrici, si accumulano nuovi problemi per la tratta ferroviaria “Andria Sud – Corato”. Nei giorni scorsi, infatti, è stato segnalato un importante furto di cavi, appena stesi, sulla tratta nei pressi della Stazione di Andria Sud. Un danno come al solito importante a cui la Ferrotramviaria, società che gestisce la tratta e che sta coordinando i lavori di ammodernamento della tratta, ha dovuto rimediare rapidamente in queste giornate per ripristinare al meglio il danno subito. Ma è all’ordine del giorno, purtroppo, anche la segnalazione di danni nella nuova ma anche nella storica stazione cittadina ed altri atti vandalici generalizzati che costringono sempre a nuovi interventi. Un problema importante a cui la rete ferroviaria non è certo nuova visti i continui disagi causati spesso dal furto di cavi in altre città a nord di Bari.

Poco più di 20 giorni fa altra importante operazione degli agenti di Polizia Ferroviaria di Barletta che hanno recuperato 450 metri di rotaie, del peso complessivo di 22 tonnellate, rubate sulla tratta Andria-Barletta. Pezzi di rotaie erano stati troncati con l’utilizzo della fiamma ossidrica ed erano ormai pronti ad esser caricati a bordo di un mezzo. Un intervento tempestivo che ha sventato un nuovo furto su di una tratta, tra Barletta e Corato passando per Andria, che continua ad esser bersagliata dai problemi e che, al momento, è ancora completamente chiusa.