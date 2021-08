Aldo Roselli, presidente della Fidelis Andria, parla chiaro. Le circa 500 fidelity card sottoscritte dalla piazza a 4 giorni dallo start del campionato sono troppo poche per una squadra tornata tra i professionisti a tre anni dall’ultima volta. L’occasione per fare chiarezza è stata nella conferenza stampa convocata per illustrare i programmi societari per la stagione oltre a diversi aggiornamenti sulla campagna di sostegno dedicata ai tifosi e quella dedicata agli sponsor. Il tutto con il blitz di Coppa Italia a Bari alle spalle.

Domenica intanto la Fidelis darà il via al suo campionato ospitando al Degli Ulivi la Juve Stabia. Proprio lo stadio è stato al centro di una lunga querelle, riassunta così dal sindaco Giovanna Bruno. Nel mezzo c’è il calciomercato, passaggio necessario per completare una squadra con delle lacune soprattutto numeriche. Per definire l’altezza dell’asticella delle ambizioni, però, occorre la mano di tutta la piazza. Roselli gioca a carte scoperte.

Il servizio video di News24.City