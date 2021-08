Laura Luzzi, libero andriese classe ’93, per il quarto anno consecutivo vestirà la maglia della Sportilia Bisceglie che si appresta ad affrontare per la prima volta nella propria storia il campionato di serie B2.

«Non vedo l’ora di mettermi in gioco, sono curiosa per l’approccio alla nuova categoria – rimarca. Allenarsi non è mai un sacrificio quando si ama la pallavolo in maniera così viscerale».

Dedizione, serietà e spirito di squadra, suffragate da una sconfinata passione per il volley. Laura Luzzi incarna al meglio i tradizionali canoni di Sportilia, tanto da meritare a pieno titolo la riconferma nell’organico che salirà per la prima volta sul proscenio della serie B2. Il dinamico libero andriese, classe 1993, giocherà per il quarto anno consecutivo tra le file biancazzurre dopo i trascorsi con Andria, Orta Nova, Barletta e Primadonna Bari.

«Non vedo l’ora di mettermi in gioco in un campionato assolutamente inedito per me e per buona parte delle mie compagne – spiega Luzzi. Sono curiosa sia per l’approccio alla categoria sia per la costruzione del nuovo organico che vedrà al proprio interno innesti importanti. Le motivazioni sono enormi e non sono affatto spaventata dal dover affrontare trasferte più lunghe ed avversarie a noi sconosciute. L’obiettivo personale è identico a quello delle precedenti stagioni, vale a dire lavorare sodo per farmi trovare pronta nel momento in cui coach Nuzzi mi chiamerà in causa. Assicuro il massimo impegno e, come mi piace spesso sottolineare, allenarsi non sarà mai un sacrificio quando si ama la pallavolo in maniera così viscerale».