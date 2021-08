Nel girone H di serie D ha segnato oltre 50 reti in meno di 150 presenze. Ma per lui ci sono anche esperienze importanti tra i Pro. Torna in Serie C, e lo farà con la maglia della Fidelis, Ciro Favetta che dopo due anni a Casarano ha firmato oggi l’approdo con la casacca biancazzurra. Il 27enne attaccante è una punta centrale di grande generosità e senso del gol.

Favetta ha fortemente voluto l’approdo ad Andria: «Sono contentissimo, è stata la mia priorità venire ad Andria – spiega Ciro Favetta – Voglio ringraziare mister direttore e tutta la dirigenza dell’ Andria per avermi dato questa opportunità con grande fiducia che cercherò di ripagarla nel migliore dei modi. Spero e mi auguro che i tifosi possano assistere ad ogni nostra partita dato questo periodo un pò difficile per tutti; non vedo l’ora di calcare il prato del Degli Ulivi e vedere loro a tifare per noi perché possono essere il 12esimo uomo in campo».