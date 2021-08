«26 anni fa ha fondato Emergency, organizzazione internazionale che cura le persone in contesti di guerra. Si stima che abbia curato gratuitamente 11 milioni di persone. Nella sua vita ha lavorato come medico in 19 diversi Paesi in tutto il mondo. Oggi Emergency opera in 8 Paesi fra cui anche l’Italia. Insomma, Gino Strada, scomparso qualche giorno fa all’età di 73 anni, è stato un uomo eccezionale che ha fatto cose eccezionali, ed è per questo che proponiamo d’intitolargli un parco, una piazza o una via della città di Andria. Possiamo discutere insieme cosa intitolargli, ma è un tributo che a una figura simile va fatto! Del resto se non s’intitolano parti di città a chi ha passato l’esistenza a combattere i crimini di guerra, a farsi carico degli ultimi, a portare cure e sollievo lì dove regna il terrore, a chi altro si dovrebbero intitolare?».

Così in una nota i componenti di Andria Bene in Comune.