Una ondata improvvisa di pioggia e vento che ha creato non pochi disagi in città e più in generale su diversi territori della Puglia. Ad Andria, tuttavia, diversi i danni. Almeno quattro i grossi alberi caduti sull’asfalto della tangenziale nei pressi di via Canosa con grande spavento e pericolo reale per gli automobilisti.

Ma tanti gli arbusti spezzati dalla forza del vento mista a pioggia nei pochi minuti di tempesta abbattutasi sulla città. Tantissimi fulmini e molta acqua con circa 11mm di pioggia accumulatasi in meno di mezz’ora attorno alle 21. Allagamenti sono stati registrati tra zona Inps e diverse strade del centro città. Molte le richieste arrivate ai vigili del fuoco ed alla Polizia Locale di Andria.